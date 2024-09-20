Приму-балерину Светлану Захарову назначили и.о. ректора МГАХ

«И.о. ректора МГАХ назначена Светлана Захарова», — написала она в Telegram-канале.
Любимова выразила уверенность, что под руководством Захаровой академия продолжит традиции, которые там сложились.
На этой должности балерина сменит Марину Леонову, которая возглавляла академию более 20 лет, добавляет «Газета.Ru».
Ранее, 12 июля, режиссер Никита Кобелев был назначен новым художественным руководителем Александринского театра в Санкт-Петербурге. Он был его главным режиссером с июня 2023 года.
До этого, 11 июля, Минобрнауки РФ назначило проректора по научной работе Балтийского федерального университета (БФУ) Максима Демина на должность врио ректора образовательного учреждения.