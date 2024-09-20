На HBO вышла первая серия «Пингвина» с Колином Фарреллом из вселенной «Бэтмена»

По итогам пилота «Пингвин» располагается в иерархии криминальных сериалов явно выше совсем уж простенького, пускай и обаятельного «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне (тот на днях зашел на второй сезон). Оттуда будто бы стянута линия с темнокожим пареньком, которого главный герой берет под бандитское крыло и назначает личным шофером: в «Пингвине» подобный образ достался Рэнзи Фелизу, уже игравшему сына мафиози в сериале Marvel «Беглецы». Но, безусловно, не дотягивает до легендарных «Сопрано» — хотя вусмерть загримированный Колин Фаррелл чем-то неуловимо напоминает Джеймса Гандольфини, который слишком тесно пообщался с мясорубкой и одним только лицом со шрамом не отделался. Хочется, конечно, верить, что прыжок из грязи в князи, в смысле переезд с Max на HBO, случился не на пустом месте. Однако «Пингвину» — как сериалу, так и герою — еще много кому и много что предстоит доказать.