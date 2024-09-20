На Дону следователи завели дело после конфликта школьников

По данным следствия, между двумя учениками местной школы произошел конфликт. Один из ребят рассказал о случившемся родственникам. Они в этот же день пришли в школу и начали угрожать другому мальчику, который участвовал в конфликте. Кроме того, один из взрослых повредил автомобиль отца мальчика.