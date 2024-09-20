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На Дону следователи завели дело после конфликта школьников

В Тацинском районе конфликт школьников закончился уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области конфликт школьников закончился уголовным делом. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Инцидент произошел в Тацинском районе.

По данным следствия, между двумя учениками местной школы произошел конфликт. Один из ребят рассказал о случившемся родственникам. Они в этот же день пришли в школу и начали угрожать другому мальчику, который участвовал в конфликте. Кроме того, один из взрослых повредил автомобиль отца мальчика.

Сейчас следователи допрашивают всех участников конфликта. Расследование уголовного дела продолжается.