Кайли Миноуг анонсировала продолжение пластинки Tension

Австралийская поп-артистка Кайли Миноуг в своих соцсетях сообщила о скором выходе нового лонгплея Tension II — сиквела ее прошлогоднего альбома Tension. Релиз ожидается 27 сентября.
В студийнике окажутся девять новых песен, а также четыре уже знакомых аудитории фита: с Биби Рексой, Tove Lo, The Blessed Madonna, Sia, Diplo и Орвиллом Пеком.
Первая часть дилогии отметилась хитом Padam Padam, занявшим третье место в списке лучших треков 2023 года от NME.
Ранее Кайли заявила, что Tension поможет в борьбе с эйджизмом в обществе. Работой певица доказывает, что в 55 совершенно нормально исполнять поп-музыку и выступать в сексуальном образе.