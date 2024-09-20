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Кайли Миноуг анонсировала продолжение пластинки Tension

Австралийская поп-артистка Кайли Миноуг в своих соцсетях сообщила о скором выходе нового лонгплея Tension II — сиквела ее прошлогоднего альбома Tension. Релиз ожидается 27 сентября.

Источник: Звук

Австралийская поп-артистка Кайли Миноуг в своих соцсетях сообщила о скором выходе нового лонгплея Tension II — сиквела ее прошлогоднего альбома Tension. Релиз ожидается 27 сентября.

В студийнике окажутся девять новых песен, а также четыре уже знакомых аудитории фита: с Биби Рексой, Tove Lo, The Blessed Madonna, Sia, Diplo и Орвиллом Пеком.

Первая часть дилогии отметилась хитом Padam Padam, занявшим третье место в списке лучших треков 2023 года от NME.

Ранее Кайли заявила, что Tension поможет в борьбе с эйджизмом в обществе. Работой певица доказывает, что в 55 совершенно нормально исполнять поп-музыку и выступать в сексуальном образе.