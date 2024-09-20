Омский «Авангард» дома всухую проиграл «Автомобилисту»

Все голы соперник забил в первых двух периодах. Повели в счете гости на 15-й минуте после гола Максима Осипова. В целом здесь небольшое преимущество по броскам по воротам в целом было у сибиряков, а вот по броскам в створ —так и подавляющим, 13:6.
Тем парадоксальнее, что до перерыва они так и не забили. Во втором отрезке Брендон Лайпсик удвоил преимущество гостей, но досадно и то, что в этом моменте никто ему не помешал.
Хотя со стороны казалось, это вполне реально можно было сделать. Омичам не помогло здесь ни одно большинство, хотя и у соперника таких шансов было немало.
Третий гол же «шоферы» оформили в равенстве, тут уже забросил Кузнецов на 29-й минуте встречи.
В третьем периоде «ястребы» так и не исправили ошибки и не спасли матч. Атак было много, но смотрелись они неубедительно.
Итого 0:3. Далее 23 сентября омская команда на выезде сыграет со СКА.