Омский «Авангард» дома всухую проиграл «Автомобилисту»

Все голы соперник забил в первых двух периодах. Повели в счете гости на 15-й минуте после гола Максима Осипова. В целом здесь небольшое преимущество по броскам по воротам в целом было у сибиряков, а вот по броскам в створ —так и подавляющим, 13:6.