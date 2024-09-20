Comedy Club: песни и музыка Артура Пирожкова, Павла Воли и других главных музыкантов шоу

Comedy Club — это юмористическое шоу, созданное бывшими участниками КВН в далеком 2005 году. Программа быстро стала одним из самых популярных телевизионных проектов в России и получила множество наград и признание зрителей. А теперь, спустя почти 20 лет, она завершается. Есть подозрение, что создатели готовят перезапуск культового шоу. Однако, вероятно, это будет уже другая передача по духу. Мы решили по-своему отрефлексировать конец этой эпохи и рассказать о музыкальных карьерах главных участников проекта.
Участник команды КВН «Утомленные солнцем» часто отыгрывал именно брутальные типажи. Уже в Comedy Club родился образ Артура Пирожкова: плейбоя, миллионера, авантюриста, который еще и поет об этом. Александр то приходил, то уходил из «Камеди», но Пирожков теперь уже полностью поглотил Ревву. Дети вообще сейчас знают, что Пирожков не его настоящая фамилия? Кстати, псевдоним артист взял из-за любви к бабушкиным пирожкам.
Аж два альбома: «Любовь» (2015), «Все о любви» (2022) и море отдельных синглов. Пирожков в шоу был гиперболизированным, с эстрадным Артуром все попроще. Это все такой же мачо, влюбляющий в себя дам, но в плане юмора более сдержанный. Что он, впрочем, компенсирует изобилием дипхаус-поп-хуков. Был момент, когда Артур буквально заполонил собой музыкальное пространство.
Сейчас Воля — примерный семьянин и ведущий своего шоу на популярном канале. Ранее «гламурный подонок» активно «прожаривал» гостей проекта со сцены Comedy Club и в целом воплощал собой все хорошее и плохое, что было в нулевых. Вся страна сначала была шокирована смелостью происходящего, но быстро приняла новый вид юмора. Для тех, кто помладше: уровень популярности превосходил даже «Что было дальше?» на его пике.
Как закрепить успех? Конечно же, выпустить рэп-релиз. Двойной альбом «Respect и Уважуха» идет аж 80 минут и проводит слушателя по всей энциклопедии тогдашней поп-музыки: от хип-хопа про понты до очень доброго посвящения маме. И да, видео на песню «Офигенно» уже можно назвать культовым. Был ли он популярен? Мы еще не видели человека, у которого хранился бы официальный диск «Respect и Уважуха», но песни точно встречались в плеерах и телефонах молодежи того времени. Кстати, текст для хита «Волна» DJ Smash тоже написал Воля.
Следующие работы Павла — а сейчас в его дискографии накопилось немало релизов — были более… серьезными, наверное. В них артист много рефлексирует, но и место юмору тоже находится. Сейчас Воля активно выпускает пластинки, записанные со своими детьми. Что же, всему свое время.
Стоит отметить, что Тимур Родригез, в быту Керимов, в первую очередь музыкант, а уже потом юморист. Но без него первый золотой состав клуба представить невозможно. Собственно, номера Тимура всегда были музыкальными. После Comedy Club Родригез начал активно строить карьеру ведущего и выпускать свои песни.
На счету Тимура всего один альбом «О тебе» (2013), но артист стабильно радует поклонников новыми синглами. Стиль музыки у него все такой же праздничный и «пышный», как и раньше. За то фанаты его и любят.
Альтер эго Гарика Харламова, которое появилось сначала как часть небольшой миниатюры. Теперь у персонажа есть свой сериал и своя фан-база. Кто такой Эдуард Суровый? Бард, который решил писать песни, когда его избили участники «Арии» перед концертом. Впрочем, это лишь одна из версий.
Музыкант пишет абсурдные, а порой и драматические гитарные зарисовки. Непонятый гений? Квадратная гайка в круглых основаниях? Эдуард — ходячая загадка. Отдельные композиции, например, про «Червяка Анатолия» или «К литру литр» уже стали народной классикой. Что уж говорить, даже участники «Кино» однажды признались Харламову, что любят одну из песен Сурового. Сам Гарик — огромный фанат группы, так что для него это стало большим признанием. Артист говорил, что иногда на написание одной композиции уходит несколько дней. Хотя иногда зарисовка рождается прямо перед эфиром.
Марина попала в «Камеди Клаб» в 2010 году и стала неотъемлемой частью шоу. Как часть группы «Быдло», Кравец делала музыкальные пародии. Одним из самых запоминающихся моментов стал номер «Я люблю нефть». Отсюда родился одноименный клип. Тоже примета времени, не иначе.
Кравец была постоянной актрисой шоу, периодически исполняя в нем и песенные номера. На счету Марины несколько синглов и приличное количество фитов. Среди них треки с DJ Smash, NotNet и BrainStorm.
Повеселиться и смахнуть ностальгическую слезу можно, переслушав эти композиции в стриминговом сервисе Звук. Полный доступ к нему открывается с подпиской «СберПрайм». В нее уже входят сервисы, скидки и преимущества от партнеров, за которые не нужно доплачивать. Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.