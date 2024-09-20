Comedy Club: песни и музыка Артура Пирожкова, Павла Воли и других главных музыкантов шоу

Как закрепить успех? Конечно же, выпустить рэп-релиз. Двойной альбом «Respect и Уважуха» идет аж 80 минут и проводит слушателя по всей энциклопедии тогдашней поп-музыки: от хип-хопа про понты до очень доброго посвящения маме. И да, видео на песню «Офигенно» уже можно назвать культовым. Был ли он популярен? Мы еще не видели человека, у которого хранился бы официальный диск «Respect и Уважуха», но песни точно встречались в плеерах и телефонах молодежи того времени. Кстати, текст для хита «Волна» DJ Smash тоже написал Воля.