Ростовский Молодежный театр впервые выступил на новой сцене театра им. Евгения Вахтангова. Об этом сообщил на своей странице глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
Ростовчане показали на сцене постановки «Земля Эльзы», «Коварство и любовь», «Метель».
— Для ростовских актеров большая честь представить донское театральное искусство на сцене одного из лучших театров страны, — отметил сити-менеджер.
Кроме того, в рамках Года добрых дел Ростовский театр пригласил на постановки участников СВО.