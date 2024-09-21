Петербург ожидают новые перекрытия дорог из-за ремонта

Государственная административно-техническая инспекция предупреждает автомобилистов о новых перекрытиях и ограничениях, которые будут введены с
В частности, ограничения коснутся территории близ площади Труда в Адмиралтейском районе; 10−11 линий В. О.; проезда по Костромскому проспекту у улицы Сергея Марго в Выборгском районе; улицы Ремизова в Колпино; проспекта Энергетиков в Красногвардейском районе; двух улиц в Красносельском; части Советского проспекта и Складской улицы в Невском районе; а также улицы Марата и набережной Обводного канала.
Все работы планируют завершить к 7-му октября, некоторые из них и вовсе не займут больше двух суток. С полным списком ограничений и предлагаемых объездов можно ознакомиться по ссылке.