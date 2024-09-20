Обвиняемый в убийстве Бакальчук заявил, что его отпустили домой

Из-за чего на входе в здание Wildberries 18 сентября завязался конфликт, до сих пор точно непонятно. По версии Бакальчука, он приехал на переговоры, и первыми огонь открыли охранники офиса. По версии его жены, никаких переговоров не планировалось, а Бакальчук пытался провести рейдерский захват бизнеса. ~Были убиты два охранника бизнес-центра,~ пострадали еще семеро, в том числе двое правоохранителей.