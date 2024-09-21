Хитрость Готэм берет: «Пингвин» выходит на охоту

Коварный криминальный босс города Готэма получил собственный сериал на HBO — «Пингвин». Это продолжение событий «Бэтмена» 2022 года. В Сети появилась его первая серия с до неузнаваемости загримированным Колином Фарреллом в заглавной роли. Ходят слухи, что в какой-то момент он встретится и с самим Бэтменом-Паттинсоном. Хоть это и спин-офф кинокомикса, очевидно, что его создатели вдохновлялись фильмами и сериалами про мафию. «Известия» рассказывают, на что это похоже в первую очередь.
Готэм-Сити оправляется после теракта на стадионе. Крупногабаритный Освальд «Оз» Кобблпот стоит у окна и смотрит на рисованный город, озаряемый красными всполохами под торжественную музыку композитора Мика Джаччино. Начало вполне годится для пафосной экранизации комикса. Однако вскоре режиссер Крэйг Зобел, снявший отличный сатирический триллер «Охота», отказывается от мегаломании жанра и уходит в сторону криминальной теледрамы в серовато-черных тонах.
События восьмисерийного сериала начинаются через неделю после финала «Бэтмена» 2022 года. Напомним, чем там всё кончилось в преступном мире: главу мафиозного клана Кармайна Фальконе убили после того, как злодей Загадочник (Пол Дано) раскрыл, что тот был предателем. В фильме Кармайна играл Джон Туртурро, в сериале — Марк Стронг, который пока лишь мелькнул на фотографии и, видимо, будет появляться во флешбэках. Кресло босса должно по наследству перейти к сыну Фальконе Альберто, который без особого успеха лечится от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако у хитрого Пингвина имеются свои планы на место в криминальной иерархии и вообще под солнцем. Дело осложняется тем, что из психиатрической лечебницы Аркхем (там, кстати, одно время наблюдался Джокер) выходит дочка Кармайна и сестра Альберто София. В анамнезе у девушки серийные убийства, и даже одного ее взгляда в упор и слишком широкой улыбки хватает, чтобы понять — с ней лучше не враждовать.
Но кроме врагов у Кобблпота есть и союзники. Прежде всего это уличный подросток Виктор (Рензи Фелиз), который пытался снять литые диски с его машины и под дулом пистолета стал его подельником. Почему Пингвин не убирает паренька как свидетеля его темных делишек, а, наоборот, всюду таскает за собой? Видимо, потому что видит в нем самого себя в молодости. Виктор сопровождает Пингвина не только во время визита к знакомой проститутке и советнику семьи Фальконе, который приказывает ему прикрыть фабрику по производству наркотиков, но даже заглядывает к его матери. Как раз во время этого последнего визита, когда грузный Пингвин заходит в невзрачный двухэтажный домик и слушает мамины наставления, становится окончательно понятно, чем вдохновлялся шоураннер сериала Лорен Лефранк.
Если мир Бэтмена у Мэтта Ривза полон узнаваемых темных тонов Дэвида Финчера и его фильмов «Семь» и «Зодиак», то мир Пингвина — это переосмысление сериала «Клан Сопрано». Практически неузнаваемый Колин Фаррелл неуловимо напоминает Тони Сопрано. Причем не в самых очевидных эпизодах, когда решает вопросы с пистолетом в руке или избавляется от тела, а, например, когда наивно хвастается новым освежителем воздуха в своей машине или когда как завороженный смотрит по телевизору неонуар «Гильда», совсем как Тони, обожавший просмотры черно-белой классики. И, разумеется, это сходство очевидно в сценах с мамой, которая у Пингвина в отличие от Тони не источник неврозов, а, наоборот, опора, придающая силы.
Своеобразная преемственность подчеркивается еще и тем, что и Кристин Милиоти, сыгравшая Софию, и Майкл Келли (мафиози Джон Витти) появлялись в «Сопрано» в небольших ролях. Есть и отсылка к другой классике гангстерского жанра, «Донни Браско» — Кобблпот едет к боссам через мост, потому что его «вызвали», и объясняет своему юному помощнику Виктору, что не знает, как для него может закончиться такой визит.
Пингвин всегда был вторым по значимости врагом Бэтмена и впервые появился на страницах комикса в 1941 году благодаря фантазии Боба Кейна и Билла Фингера. Невысокий и полный, в черном фраке, цилиндре и с моноклем, он всегда выглядел несколько комично, но благодаря уму и коварству никогда не попадался и делал всю кровавую работу чужими руками. Впрочем, недооценивать его силы тоже не стоит — он проворен и ловок, а в его зонтиках всегда таится оружие, от выпрыгивающего лезвия до автомата, огнемета и лазера.
Именно таким он был перенесен на экран Тимом Бертоном в одном из лучших кинокомиксов, «Бэтмен возвращается» 1992 года, и благодаря таланту режиссера и сыгравшему его Дэнни Де Вито стал фигурой почти трагической. Герой Фаррелла из «Бэтмена» 2022 года и нового сериала не отличается низким ростом и одевается не так уж экстравагантно. Да, его лицо покрыто шрамами и он хромает из-за дефекта ноги, но это не делает его цирковым фриком-повелителем армии пингвинов. Скорее перед нами обычный представитель криминального мира, который очень хочет пробиться во властные круги — звучит более чем знакомо.
Положа руку на сердце, Фарреллу далековато до таланта Джеймса Гандольфини, сыгравшего главу клана Сопрано, но надо отдать должное его самоотдаче и, без преувеличения, актерскому подвигу. Просидеть в кресле в общей сложности шесть часов, пока тебе наносят и снимают грим — может, это не так изнурительно, как похудеть на 20 кг ради роли Джокера, но тоже весьма энергозатратно. Кстати, тут надо отметить и фантастическую работу гримеров — узнать актера можно только по глазам и некоторым характерным ужимкам, которые не спрячешь никакими масками. Дело не в том, что он плохо играет — просто в первой серии перформанс Фаррелла сводится к широким мазкам. Все его нахмуренные гримасы и злобные оскалы как будто перенесли как раз из мира комикса, и в криминальной драме они выглядят несколько чужеродно. Как и его лиловые автомобиль и костюм.
Лучшими сценами серии можно считать те, где Пингвин-Фаррелл общается один на один с достойными его партнерами и наступает время психологической дуэли. Один из таких эпизодов — встреча с сидящим в тюрьме криминальным боссом Сальватором Марони, преданным Фальконе. Замечательный актер Клэнси Браун как будто заземляет кривляния Пингвина. Это же происходит и во время обеда Кобблпота с Софией Фальконе. Остается только надеяться, что в следующих сериях, которые будут выходить по субботам, таких актерских подарков будет побольше.