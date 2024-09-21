Хитрость Готэм берет: «Пингвин» выходит на охоту

События восьмисерийного сериала начинаются через неделю после финала «Бэтмена» 2022 года. Напомним, чем там всё кончилось в преступном мире: главу мафиозного клана Кармайна Фальконе убили после того, как злодей Загадочник (Пол Дано) раскрыл, что тот был предателем. В фильме Кармайна играл Джон Туртурро, в сериале — Марк Стронг, который пока лишь мелькнул на фотографии и, видимо, будет появляться во флешбэках. Кресло босса должно по наследству перейти к сыну Фальконе Альберто, который без особого успеха лечится от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако у хитрого Пингвина имеются свои планы на место в криминальной иерархии и вообще под солнцем. Дело осложняется тем, что из психиатрической лечебницы Аркхем (там, кстати, одно время наблюдался Джокер) выходит дочка Кармайна и сестра Альберто София. В анамнезе у девушки серийные убийства, и даже одного ее взгляда в упор и слишком широкой улыбки хватает, чтобы понять — с ней лучше не враждовать.