Человек поступка: в Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса

В Театре Мастерская Петра Фоменко назвали имена лауреатов премии имени Сергея Пускепалиса «Поступок». Она прошла во второй раз в память об актере. Два года назад 20 сентября заслуженный артист погиб в автокатастрофе по дороге в Донбасс. Наградой, носящей его имя, отмечают людей, помогающих ДНР, ЛНР, Запорожью и Херсонской области — тех, для кого нет чужой беды. «Известия» побывали на церемонии и поздравили лауреатов.
Первую премию «Поступок» вручили в годовщину гибели Сергея Пукепалиса в его родном Театре имени Волкова в Ярославле. Вторую церемонию решено было провести в Москве на сцене Театра «Мастерская Петра Фоменко». Это место создал учитель — Петр Фоменко был мастером курса Сергея Пускепалиса в ГИТИСе. В этот вечер в театре было много однокурсников, друзей и коллег артиста.
Сергей Пускепалис постоянно помогал жителям ЛНР и ДНР — собирал гуманитарку, выбил разрешение и вывозил труппу театра, которым руководил, с выступлениями. Погиб артист 20 сентября 2022 года — на 57-м году жизни, в ДТП на 201-м километре трассы М-8 в окрестностях Ростова Ярославской области, перегоняя автомобиль для нужд Донбасса. Премию придумали близкие и друзья Сергея Пускепалиса. Ею решили отмечать таких же небезразличных к чужому горю людей. Актер сыграл в кино более 60 ролей, и несколько десятков образов создал на сцене, но, занимаясь, творчеством, всегда находил время на помогать другим.
— Премию создали друзья отца, те, кто с ним все это начинал, — рассказал «Известиям» сын Сергея Пускепалиса Глеб. — Мы просто продолжили его поступки совершать. Говорят, что люди искусства не помогают или не замечают происходящее в Донбассе. Мы хотим опровергнуть это и сказать, что хорошие люди есть. Просто их нужно находить и поощрять. Премия для этого создана.
Как рассказал Глеб Пускепалис, премия «Поступок» будет расширяться. 20 сентября она проходит в Москве. 30 сентября будет вручаться в Ярославле.
— Со следующего года будут присоединяться новые регионы, — продолжил Глеб Пускепалис. — В каждом из них будет находиться свой коллектив, общественный деятель, представитель культурного слоя, которые тихо помогают. Теперь мы о них громко расскажем. И им будет так же вручена премия «Поступок».
Мероприятие проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр культурно-просветительских инициатив “Поступок”, при поддержке Администрации Президента России, Министерства культуры России, правительства Москвы.
Среди гостей премии были заместитель министра обороны Анна Цивилева, народные артисты России Леонид Якубович, Игорь Угольников, Евгений Князев, Аскольд Запашный, поэт Илья Резник, телеведущие Арина Шарапова, Михаил Шахназаров, актеры Никита Зверев, Павел Баршак, Яна Поплавская, режиссёры Вера Сторожева и Антон Мегердичев, фигуристка Ирина Слуцкая, писательница Татьяна Устинова.
— Люди, которые получат премию, сделали неоценимый вклад в Победу и в становление нашей страны как единой, гордой, самой лучшей на планете Земля, — сказал «Известиям» Герой России, космонавт Антон Шкаплеров. — Страна должна знать своих героев, не надо стесняться, надо их показывать. С них надо брать пример.
Начали премию с цитаты Сергея Пускепалиса: «Если не можешь изменить обстоятельства — перестройся, но никогда не прогибайся. Из минусов всегда делай плюсы, из недостатков — достоинства». Это было девизом жизни артиста. Его фотографии одна за другой появлялись на экране, а на видео он пел собственную песню, аккомпанируя себе на гитаре. Вели церемонию Михаил Пореченков и Полина Агуреева. Первую награду вручили народному артисту России Александру Михайлову. Он уже много лет ездит в Донбасс. И, выйдя на сцену начал вспоминать тех ребят, которых встречал там. Эта тема очень болезненна для Александра Яковлевича.
— Я непубличный человек, ухожу от всех церемоний, но эту пропустить не мог, — рассказал «Известиям» Александр Михайлов. — Для меня премия Сергея Пускепалиса больше, чем все остальные на сегодняшний день. Я был знаком с ним. Два года назад Сергей был у меня на фестивале в Забайкалье, и мы очень подружились. Великий актер и гражданин. Актером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Вот Сергей Пускепалис был настоящим гражданином, патриотом своей страны.
Символ премии — взлетающий журавль. Награды удостоился и поэт Илья Резник, который помогает детям ДНР, ЛНР, Запорожья. И народный артист России, ректор Театрального института имени Б. Щукина Евгений Князев. Он признался, что поступки совершают люди на передовой, а труппа Театра Вахтангова, в котором служит полвека артист, помогает тем, чем может.
Наградили премией имени Сергея Пускепалиса коллектив Донецкого областного театра кукол, который продолжает работать под звуки канонады. А благотворительный фонд «Добрый ангел» Дарьи Ланько знают в зоне СВО. Как призналась девушка, получая награду, ей выйти на сцену было страшнее, чем укрываться от бомбежек.
Солистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина, которую тоже отметили наградой, призналась «Известиям», что такого рода премия у нее первая. От того неожиданно признание и приятно.
— Обычно я участвовала в музыкальных конкурсах и фестивалях, где становилась лауреатом, — говорит Татьяна Сидякина. — Я думала, что меня пригласили как гостя, чтобы я просто исполнила пару произведений, а оказалась среди награжденных. Мне сложно сказать, что я прямо совершила какой-то поступок, за который меня заметили. Просто добросовестно выполняю свою работу, с большим удовольствием дарю людям свое творчество. Вместе с коллегами поднимаем моральный дух землякам и участникам СВО, ездили в первые дни после освобождения в Волноваху, Мариуполь, выступаем в военных госпиталях, больницах для раненых.
Татьяне предлагали выгодные контракты в лучших театрах страны, а она осталась преданна своей земле. В этот вечер с концертными номерами на сцену вышли пианист Даниил Крамер, рок-музыканты Александр Ф. Скляр, Алексей Поддубный «Джанго», солистка Большого Театра Анна Аглатова. А Сергей Галанин напомнил гостям церемонии: «Два года назад погиб Сергей Пускепалис, а 22 года назад трагически оборвалась жизнь Сергея Бодрова». В память об этих людях он исполнил свою песню.
Денежная часть премии составляет 500 тыс. рублей. Эти средства лауреаты передадут тем, кому они нужнее. Теперь имя Сергея Пускепалиса кроме премии «Поступок» будет носить и театральный фестиваль. Он пройдет в Магнитогорске. Там в драмтеатре артист начинал как режиссер.
— Меня спросили, можно ли назвать фестиваль «Сережа», я дал согласие и предложил приехать в Магнитогорск и поставить там спектакль, — рассказал «Известиям» Глеб Пускепалис, который с успехом снимается в кино и играет в СТИ у Сергея Женовача. — С этого спектакля начнётся «Сережа». Пока думаем, что это случится через год.
А ещё сын Сергея Пускепалиса рассказал, что, как и отец, решил получить диплом режиссёра. Сейчас он заканчивает ВГИК. Следующим проектом, который он посвятит отцу, будет фильм.
— Очень надеемся, что мы с Глебом Сергеевичем снимем фильм, который планировал снять Сережа Пускепалис, — рассказал учредитель премии «Поступок», режиссер Александр Баршак.
По его словам, это будет история о военном хирурге, который после боевых действий возвращается в мирную жизнь. Через поиск своего места в жизни, он возвращается к самому себе. Это собирательный образ, созданный по историям реальных людей.