Человек поступка: в Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса

— Я непубличный человек, ухожу от всех церемоний, но эту пропустить не мог, — рассказал «Известиям» Александр Михайлов. — Для меня премия Сергея Пускепалиса больше, чем все остальные на сегодняшний день. Я был знаком с ним. Два года назад Сергей был у меня на фестивале в Забайкалье, и мы очень подружились. Великий актер и гражданин. Актером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Вот Сергей Пускепалис был настоящим гражданином, патриотом своей страны.