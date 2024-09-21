В Челябинске задержали цыгана, который угрожал школьной учительнице

Со слов близких семьи Панченкова, педагог также заявила, что цыганам надо построить отдельные школы, чтобы они не мешали русским детям учить родной язык. В ответ сын Панченкова пригрозил, что «позовет отца, и он с ней разберется». Домой дети пришли «в слезах» со словами, что больше не пойдут в школу, уточняют близкие их семьи. Разъяренный Панченков сам пришел в школу уже на следующий день.