Премию имени Сергея Пускепалиса «Поступок» вручили Александру Михайлову

Лауреатами этого года стали народные артисты России Александр Михайлов, Евгений Князев, Илья Резник, солистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина, благотворительный фонд Дарьи Ланько «Добрый ангел» и Донецкий театр кукол.
«Я непубличный человек, ухожу от всех церемоний, но эту пропустить не мог. Для меня премия Сергея Пускепалиса больше, чем все остальные на сегодняшний день. Я был знаком с ним. Два года назад Сергей был у меня на фестивале в Забайкалье, и мы очень подружились. Великий актер и гражданин. Актером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Вот Сергей Пускепалис был настоящим гражданином, патриотом своей страны», — рассказал «Известиям» Александр Михайлов.
Премия «Поступок» вручается деятелям культуры, общественным деятелям, которые свое творчество и проекты неразрывно связывают с новыми российскими регионами, исповедуют систему истинных ценностей, помогают жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, участникам специальной военной операции.
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Человек поступка: в Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса.