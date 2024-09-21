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Премию имени Сергея Пускепалиса «Поступок» вручили Александру Михайлову

В Москве завершилась церемония вручения второй Всероссийской премии имени Сергея Пускепалиса «Поступок». Церемония прошла в театре «Мастерская Петра Фоменко» в день памяти заслуженного артиста России, который погиб в ДТП по дороге в Донбасс 20 сентября 2022 года.
Источник: Известия

Лауреатами этого года стали народные артисты России Александр Михайлов, Евгений Князев, Илья Резник, солистка Донецкой филармонии Татьяна Сидякина, благотворительный фонд Дарьи Ланько «Добрый ангел» и Донецкий театр кукол.

«Я непубличный человек, ухожу от всех церемоний, но эту пропустить не мог. Для меня премия Сергея Пускепалиса больше, чем все остальные на сегодняшний день. Я был знаком с ним. Два года назад Сергей был у меня на фестивале в Забайкалье, и мы очень подружились. Великий актер и гражданин. Актером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Вот Сергей Пускепалис был настоящим гражданином, патриотом своей страны», — рассказал «Известиям» Александр Михайлов.

Премия «Поступок» вручается деятелям культуры, общественным деятелям, которые свое творчество и проекты неразрывно связывают с новыми российскими регионами, исповедуют систему истинных ценностей, помогают жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, участникам специальной военной операции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Человек поступка: в Москве вручили премию имени Сергея Пускепалиса.