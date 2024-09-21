На Осеннем празднике фонтанов в Петергофе явили «Сказки Пушкина» и его самого

Впрочем, «остранение» на фестивале было запланированным художественным приемом. Так, лоскутное одеяло цитат из пушкинских сказок, сопровождавшее мэппинг-шоу на Большом каскаде, приковывало внимание к отдельным фразам, заставляя их слышать по-новому. Это в детстве слова про «гроб хрустальный» воспринимались не критически (ну, а какой еще гроб может быть в сказке?), а 33 богатыря казались огромной силой, — а с возрастом понимаешь, что это отнюдь не терракотовая армия (однако многолюдное шествие на проекции напоминало, скорее, ее).