В Будапеште в субботу ожидают пик крупнейшего за 11 лет наводнения

Напомним, с 12 сентября в центральной и восточной Европе бушует шторм «Борис». Обильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реках и привели к затоплению ряда городов и поселков. К примеру, в Польше частично ушел под воду город Клодзко. Чрезвычайное положение объявлено в столице Словакии Братиславе. В Чехии из зоны паводка были эвакуированы почти 20 тысяч человек.