В Будапеште в субботу ожидают пик крупнейшего за 11 лет наводнения

В субботу, 21 сентября, в венгерской столице ожидается пик наводнения. Как пишет РИА Новости, уровень Дуная в центре Будапешта составит около 8,5 метра (обычный уровень — 3,5 м), сильнее река разливалась только в 2013 году, когда вода едва не достигла отметки 9 метров.
Напомним, с 12 сентября в центральной и восточной Европе бушует шторм «Борис». Обильные осадки вызвали резкий подъем уровня воды в реках и привели к затоплению ряда городов и поселков. К примеру, в Польше частично ушел под воду город Клодзко. Чрезвычайное положение объявлено в столице Словакии Братиславе. В Чехии из зоны паводка были эвакуированы почти 20 тысяч человек.
В четверг стихийное бедствие накрыло Будапешт: бульвары на нижних набережных превратились в острова, к пристаням прогулочных катеров уже не подобраться, под водой оказались скамейки, дорожные знаки, мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная».
Городским властям пришлось закрыть проход и проезд на остров Маргит на Дунае в центре города, где расположены уникальные старинные здания и развалины монастыря XIII века. Сам остров по периметру обложили мешками с песком.
Между тем премьер-министр страны Виктор Орбан обнадежил, что если в предстоящие дни не будет осадков, в следующий четверг уже «можно будет повесить резиновые сапоги на гвоздь».
Напомним, что из-за стихийного бедствия политик отменил все международные дела, в том числе свое выступление в Европарламенте, где должен был представлять программу венгерского председательства в ЕС.