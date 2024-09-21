Мелкие мошки в доме: откуда они берутся и как от них избавиться

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Крохотные мошки, появившись в квартире, вызывают немалое раздражение. Летают перед лицом, садятся на еду и цветы в горшках, нервируют домашних питомцев. Откуда они берутся и как с ними справиться, выясняем вместе с экспертами.

Наши экспертыНиколай Дубинин — врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов», Ирина Кулешова — продавец магазина «Цветы»:Специалисты компании «Московская городская служба дезинфекции».Содержание:Какие виды мошек могут появиться в квартире и чем они опасныМошки на кухнеМошки на фруктахМошки в цветочных горшкахПочему могут появиться мошкиКак избавиться от мелких мошек народными средствамиКрепкие ароматыМаслаОвощиСредства бытовой химии от мошекРепеллентыФумигаторыДезинсекцияМожно ли предупредить появление мошек в квартиреКакие виды мошек могут появиться в квартире и чем они опасны

Мошки:

очень надоедливы, могут кусаться, от чего у человека начинают чесаться руки или лицо. Они опасны для аллергиков, хотя живут и недолго (утром появились на свет, вечером их уже нет), размножаются они очень быстро. Если условия в квартире им подходят, то они успеют отложить от двухсот до полутора тысяч яиц, из которых появятся новые мошки.

Считается, что мошки в квартире появляются в летнее время. Приходит тепло, мы открываем окна, выносим домашние растения на балконы, куда они благополучно и заселяются. С одной стороны, это верно. Но с другой — не совсем так. Противные мошки могут появиться в квартире и в зимнее время.

Мошки на кухне Фото: istock

Кухня — это любимое место для появления мошек. Именно здесь они находят питательную среду — живут на продуктах.

Попасть в дом могут:

с шерстью домашних животных, прицепившись на уличную одежду и обувь.

Стоит помнить, что кухонные мошки:

быстро разводятся в мусорных ведрах, если они не гигиеничны, пищевые отходы плохо сортируются или очищаются, очень любят чай. И заварка, которую мы выбрасываем в ведро и не выносим вовремя, для них прекрасная питательная среда, заводятся и в живых уголках. Вы не меняете воду в клетках с кроликами, нерегулярно чистите птичьи клетки, не вовремя моете аквариумы с многочисленными водорослями, и вода начинает цвести. Все это дает шанс для прогрессирующего роста мошкары, могут также появляться из канализации и водопроводных труб, если здание старое.

Совет! Старайтесь каждый день выносить мусор. А чайную заварку, очистки овощей и фруктов помещайте в отдельные закрытые пакетики. Помните, что мошки появляются в квартирах в большинстве случаев из-за проблем с гигиеной на кухне.

Также надо отмыть от грязи все поверхности, не держать у раковины влажную губку и мокрые тряпки, периодически заливать специальные средства в слив раковины и канализационную трубу, чтобы не было грязи и неприятных ароматов.

Мошки на фруктах Фото: Вячеслав Бобков/ РИА Новости

Самый известный вид фруктовых мошек — дрозофилы. Как раз этот вид мошек кружится роем над продуктами. Их любимая пища — гниющие органические вещества. Например, эти насекомые моментально приживутся в перележавших яблоках или сливах, даже в капле вина в фужере или случайно пролитом йогурте.

Зараженный мошками фрукт, если его съесть, не станет смертельно опасным для человека, может случиться лишь расстройство кишечника. Но от этого не намного легче.

Мошки в цветочных горшкахМошки на комнатных растениях. Фото: istock

В цветочных горшках живет другой вид мошек — сциариды, их также называют почвенными комариками. Как говорят биологи, даже одна попавшая домой мошка может оставить личинки во всех комнатных растениях в квартире.

Причины их появления:

зараженный личинками грунт или органические удобрения. Так случается и тогда, когда в летний период комнатные растения ставят на открытый балкон. Там они тоже могут подхватить этих мелких паразитов.cлишком обильный полив и попытки удобрять землю в горшках неподходящими средствами: чайной заваркой, остатками овощей и фруктов. Почва начинает загнивать, а мошки — с удовольствием в ней размножаться. Совет эксперта

Ирина Кулешова, продавец магазина «Цветы»: «Нужно уничтожить первопричину. Главное — поменять землю. Сейчас с этим нет проблем — для каждого вида растений продается своя земля с необходимыми минералами. Землю с улицы использовать не стоит. Именно оттуда и можно занести мошек. Пересаживать комнатные цветы нужно только в обеззараженный грунт».

Почему могут появиться мошки

Причины появления мошек:

Еще задолго до того, как мы принесли домой фрукты и овощи, на чуть битых и подгнивших уже местах мошки отложили свои яйца. В теплой и благоприятной среде они быстро размножатся. Недостаточная гигиена мусорного ведра. Здесь вообще рай для этих насекомых. Неубранные крошки, завалившиеся очистки спровоцируют появление мошек. Комнатные растения, в которых использована земля с перегноем. Это также прекрасная питательная среда для мошек. Все очистки с овощей и фруктов, попавшие в ведро, и полежавшие там пару дней, провоцируют появление мошек. Как избавиться от мелких мошек народными средствамиКрепкие ароматы Фото: Мария Девахина/ РИА Новости

Для отпугивания мошек используют крепкие ароматы. Это, например, чеснок. Его запах не любят мошки, обитающие в цветочных горшках. Поэтому нужно нарезать на пластинки несколько зубчиков чеснока, разложить их по поверхности субстрата. И мошки покинут это место.

Плюсы: действительно, мошки исчезнут.

Минусы: в комнате будет чувствоваться запах чеснока.

Масла Фото: istock

Маленькие надоедливые насекомые не выносят и сильных запахов масел:

1. Гвоздики (специй, а не букета из цветочного магазина). Можно создать этот запах самостоятельно. Нужно купить специи — сухую гвоздику — взять несколько «гвоздиков», высыпать их в кастрюлю с водой и довести до кипения. Аромат наполнит квартиру и прогонит мошек. Можно использовать и масло гвоздики. Для этого его залить в аромалампу.

Плюсы: мошки исчезнут из комнаты, где распространится запах гвоздики. Минусы: гвоздика имеет стойкий запах и от нее может разболеться голова.

2. Камфоры. На разогретую сковороду положите щепотку этого вещества. Как только кристаллы начнут испускать характерный полынный аромат, снять сковороду с плиты и пронести ее по комнатам.

Плюсы: мошки учуют запах, он им не понравится и заставит перебираться в другое место. Минусы: не очень приятный полынный запах еще долго будет присутствовать в квартире. Овощи Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Мало кто знает, что мошки не любят помидоры. Поэтому можно в вазу с фруктами класть этот овощ. Он отпугнет надоедливых насекомых.

С мошками, которые живут в земле, борются еще одним способом: в горшки втыкают несколько серных спичек головками вниз. Следует также уменьшить интенсивность поливов, чтобы избавиться от сырости и гниения корневой системы. Землю можно посыпать молотым перцем.

Плюсы: если полностью не удастся избавиться от мошек, то длительное время о них забудете. Минусы: запах перца, который все же будет ощущаться. Средства бытовой химии от мошек Фото: istockРепелленты

Репелленты — синтетические или природные химические средства для отпугивания насекомых. Их применяют, в основном, в виде аэрозольных препаратов, кремов и лосьонов. Стоят от 150 до 800 рублей.

Купите репеллент. Если это аэрозоль — распылите его по комнате, закрыв при этом двери и окна.

На столе не должно быть остатков еды и средств личной гигиены.

Лучше при использовании репеллентов уйти из квартиры, а при возвращении сделать уборку и постирать весь текстиль.

Плюсы: эффективно уничтожают мошек. Минусы: токсичны и небезопасны для детей и животных. Фумигаторы

Фумигаторы — средства с жидкостью или пластинами, которые нагреваются в аппарате, подключенном к розетке. Они безопаснее аэрозолей. В составе действующих веществ могут быть как химикаты, так и натуральные вещества — ромашка, лаванда. Их стоимость — от 100 до 500 рублей.

Плюсы: не так токсичны, как репелленты. Минусы: нельзя держать в розетке больше трех часов, дети и животные их переносят плохо. Дезинсекция Фото: istock

Это самый эффективный метод борьбы с квартирными мошками, уверяют в компании «Московская городская служба дезинфекции».

Профессиональные средства, по словам специалистов, не настолько опасны, чтобы съезжать из квартиры на время обработки. Они не имеют специфического запаха и не оставляют следов.

Однако меры предосторожности нужны — надо предварительно убрать тканевые вещи, продукты питания.

Сколько длится обработка:

Сама процедура длится порядка двух часов. Еще три-четыре часа уйдет на проветривание помещений после обработки.

В ходе дезинсекции используют:

холодный туман и орошение, горячий туман, барьерную защиту. Плюсы: эффективное действие, безопасность для детей и животных. Минусы: придется потратиться. Обработка однокомнатной квартиры обойдется от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей, двухкомнатной — до 6 тыс., трехкомнатной — до 6,5 тыс. руб. Мнение эксперта

Директор по качеству компании «Добролов», врач-дезинфектолог Николай Дубинин:

"От мошек несложно избавиться. Эти насекомые чувствительны к любым мерам борьбы с ними. Самое главное — узнать причины, по которым они появляются. Чаще всего мошки размножаются в цветочных горшках или в канализационных трубах. Оттуда они могут активно вылетать. Надо искать подобные влажные места.

Считаю, что народные средства для борьбы с мошками не очень эффективны. Стоит найти место, откуда они берутся, и использовать аэрозоль, «Дихлофос». И проблема может решиться. Также существуют липкие ловушки, как для мух. Ими тоже можно воспользоваться. На окна ставят прозрачные декоративные ловушки.

Но если не удается избавиться от мошек, то стоит обратиться к специалистам".

Можно ли предупредить появление мошек в квартире Фото: istock

Появление мошек в квартире можно предупредить. Для этого нужно соблюдать профилактические меры.