Загородные дома подешевели за лето в ряде регионов России

Между тем, хотя каждый, кто строит компактный дом, в душе радуется, что экономит, обыватель часто не понимает, что в действительности экономия при небольшой площади — мнимая, говорит Котлов. Это касается деревянных домов площадью менее 80 м², которые относятся к категории «мини-дом». «В процентном соотношении строить мини-дом дороже: часто расход средств идет на “обрезки”, если габариты мини-дома не кратны трем. Дело в том, что пиломатериал продается в погонаже 6 метров. И если габариты дома кратны трем, то удается сэкономить на обрезках пиломатериала — все идёт в дело!», — говорит Котлов. Второй момент — сложность работы в стесненных условиях. Например, отделочникам проще отделать большой санузел, чем маленький. К тому же, ждать скидки за объем не приходится. Третий момент — сложность подбора соразмерных материалов. Крупномерную плитку, которую выгодно положить, не будешь выкладывать в маленьком доме. Это выглядит странно. Все это делает стоимость маленького дома более дорогой — в пересчете на квадратный метр. Хотя общая стоимость и может быть ниже.