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Дождливая суббота будет в Челябинской области

В субботу, 21 сентября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +16°

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, в горах — от +12 до +17. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.

День Ангела сегодня, 21 сентября, у Иоанна, и Георгия.

Между прочим, 21 сентября 2024 года отмечают Осенины. Согласно народным приметам, сегодня не следует шить или вязать. Дело в том, что из-за этого все в жизни может пойти наперекосяк.