Дождливая суббота будет в Челябинской области

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов, в горах — от +12 до +17. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +16 до +18 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем порывы до 12.
День Ангела сегодня, 21 сентября, у Иоанна, и Георгия.
Между прочим, 21 сентября 2024 года отмечают Осенины. Согласно народным приметам, сегодня не следует шить или вязать. Дело в том, что из-за этого все в жизни может пойти наперекосяк.