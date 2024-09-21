Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 сентября 2024 года

До +22 ожидается в Иркутске 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 21 сентября 2024 года обещает переменную облачность. Бабье лето, наконец, пришло в областной центр. Воздух прогреется до +22, дождя не предвидится. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что ветра почти не будет.

Погода в Иркутске 21 сентября 2024 года

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных районах местами небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы, ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +23, а если солнце так и не появится на небе, то до +13. Вот что обещает погода в Иркутске 21 сентября 2024 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в некоторых домах областного центра 21 и 22 сентября появится отопление.