Руки вверх, Валерия, Ваенга: богатая афиша Иркутска на октябрь 2024

«Кто знает? Пушкин?» — этот вопрос стал названием спектакля, который покажут 15 и 20 октября в Иркутском драмтеатре. Он пройдет на «Другой сцене» — здесь демонстрируют то, чего зритель не увидит на основной и камерной сценах театра. Это лаборатория, где не играют, а мыслят. Своими рассуждениями поделится актер нашей драмы Андрей Винокуров. В основе постановки — воспоминания автора-исполнителя о деревенском детстве, сказках бабушки — известной сибирской сказительницы Натальи Винокуровой, и поэзия Пушкина. Примечательно, что премьера постановки «Кто знает? Пушкин?» состоялась летом прошлого года на родине Василия Шукшина — в селе Сростки Алтайского края.