Руки вверх, Валерия, Ваенга: богатая афиша Иркутска на октябрь 2024

Афиша Иркутска на октябрь 2024 подскажет, как проводить осенние вечера. Конечно же согреваясь яркими впечатлениями от театральных постановок и жарких аплодисментов любимым артистам. Программа музеев, иркутских театров и концертных залов пестрит событиями: гастроли, премьеры, выставки. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Афиша Иркутска на октябрь 2024: концерты
Аплодируем оркестру.
Может, надеть лучшее платье, каблуки и пойти в концертный зал филармонии? 5 октября открывается 86-й концертный сезон. В первом отделении «Серенада к именинам Н. Г. Рубинштейна» и Концерт № 2 Чайковского, во втором — симфония для оркестра с солирующим альтом «Гарольд в Италии». Чувствуете, как звучит? Благородно и даже немного гламурно. А значит, без бархата и жемчугов никак.
Стоимость билетов — от 700 до 1000 рублей.
А вскоре можно выгулять второе парадное платье — 11 октября в 18.30 состоится открытие концертного сезона Иркутского филармонического русского оркестра.
Подпеваем Валерии.
«Самолет легко меня уносит»… — исполнить свой хит, а также другие песни Валерия обещает в Иркутске 8 октября. Певица выступит с концертом в Иркутском музыкальном. Организаторы обещают, что шоу обязательно запомнится. Танцы и визуальные эффекты — в программе.
Попасть на концерт можно заплатив как минимум 2000 рублей за место на галерке, за первые ряды нужно отдать около 5000 рублей.
Вспоминаем юность.
Два дня подряд, 14 и 15 октября, намерен бодрить иркутян своим творчеством Сергей Жуков и группа «Руки вверх». Действительно, в октябрьские холода потанцевать лишним не будет. Концерт как раз пройдет в зале с большим танцполом — в ледовом дворце «Айсберг». Можно не сомневаться, что песни «Крошка моя», «Алешка», «Чужие губы», «Студент» заставят многих зрителей вспомнить годы беззаботной юности.
Цена билетов — от 3000 до 6000 рублей, в зависимости от удаленности от сцены.
Слушаем Ваенгу.
Птицы — на юг, звезды — по городам и весям. Примета работает безотказно. Череду столичных исполнителей, которые посетят Иркутск в октябре, дополнит Елена Ваенга. Она ждет своих поклонников на стадионе «Труд» 22 октября в 19.00.
Чтобы послушать душевные композиции вживую, нужно найти в своем бюджете от 2200 до 6000 рублей. И добро пожаловать!
Афиша Иркутска на октябрь 2024: театр
Открываем гастроли.
Мюзиклом «Опасные связи» откроет гастроли в Иркутске 11 октября Омский музыкальный театр. В нашем городе на сцене театра имени Н. М. Загурского коллектив покажет пять постановок разных жанров. Будет музыкальная комедия и мюзикл для детей, моноспектакль-реквием и балет. «Опасные связи» постановщики характеризуют как уникальное исследование чувств, настоящую энциклопедию страсти.
Цена билетов начинается от 700 рублей.
Отметим, что гастроли обменные: омичи приедут к нам, а труппы Иркутского музыкального, тем временем поедет в Омск.
Погружаемся в поэзию.
«Кто знает? Пушкин?» — этот вопрос стал названием спектакля, который покажут 15 и 20 октября в Иркутском драмтеатре. Он пройдет на «Другой сцене» — здесь демонстрируют то, чего зритель не увидит на основной и камерной сценах театра. Это лаборатория, где не играют, а мыслят. Своими рассуждениями поделится актер нашей драмы Андрей Винокуров. В основе постановки — воспоминания автора-исполнителя о деревенском детстве, сказках бабушки — известной сибирской сказительницы Натальи Винокуровой, и поэзия Пушкина. Примечательно, что премьера постановки «Кто знает? Пушкин?» состоялась летом прошлого года на родине Василия Шукшина — в селе Сростки Алтайского края.
Стоимость билетов — 800 рублей.
Переживаем за храбреца.
Братец Лис встретится с братцем Кроликом на сцене «Аистенка» 26 октября. Здесь готовят премьеру о приключениях находчивого ушастого героя, его друзей и врагов. Секретов постановки в театре пока не раскрывают, и маленьким зрителям предстоит поволноваться, прежде чем они узнают — сможет ли Кролик и на этот раз выйти сухим из воды. Премьера состоится 26 октября.
С учетом того, что первые показы пройдут в дни осенних каникул, о билетах лучше позаботиться заранее. Цена — от 300 рублей.
«Волшебник Изумрудного города» — на сцене Иркутского музыкального театра.
В последние выходные сентября Иркутский музыкальный представит премьеру по мотивам сказочной повести Александра Волкова — «Волшебник Изумрудного города». Это удивительное путешествие для маленьких зрителей в фантастический мир фей, жевунов, мигунов, летучих обезьян. Всего в постановке занято около 100 человек — два состава солистов, артисты хора, балета и оркестра.
— В музыке органично соединяются классическая бродвейская форма и славянский мелодизм, — приоткрывает тайны создания сказки главный режиссер Анастасия Гриненко. — Это сильная «киношная» музыка, которая легко воспринимается и быстро запоминается. Сложная и по драматургии, и по структуре — без всякой скидки на то, что история детская. У нас все по-настоящему: играет симфонический оркестр, звучат прекрасные голоса солистов, главных героев подстерегает опасность, а на глазах зрителей случаются невероятные превращения.
Спектакль можно увидеть 27 октября в 12.00 и в 18.00. Если, конечно, найдется билетик. Их начали раскупать еще за месяц до представления.
Афиша Иркутска на октябрь 2024: выставки
Изучаем историю.
Жидкокристаллические экраны, голограммы, интерактивные столы — такое оснащение получила новая интерактивная экспозиция ледокола «Ангара» — между прочим, старейшего из сохранившихся в мире. Для публики — девять инсталляций. Они знакомят с особенностями возникновения паромной переправы на Байкале, рассказывают о начале работы на ней ледоколов «Байкал» и «Ангара», об их технических характеристиках, о назначении помещений и механизмов, судовых приборах. Так что выбирайте день и запасайтесь временем, на бегу смотреть бессмысленно.
Цена билетов для посещения ледокола — 300 рублей, есть льготы для разных категорий граждан.
Рассматриваем Барби.
Когда-то это была мечта всех девчонок. Сразу 80 коллекционных кукол Барби собрано на выставке в Усадьбе В. П. Сукачева. Все они в разных нарядах — от спорта до выходов в свет.
Купив билет за 300 рублей, можно разглядеть экземпляры детально и поразмыслить о том, как для кого-то детское увлечение переросло в коллекцию.
Афиша Иркутска на октябрь 2024 действительно богата на события, не пропустите самые интересные события!