В ФТС раскрыли, кто в Приморье мешает оформлению туристов на границе

«Эти действия недобросовестных граждан увеличивают время пребывания туристических групп в зонах таможенного контроля. Описать товары, находящиеся в багаже, такие граждане, как правило, не могут. Это косвенно свидетельствует о том, что туристы перемещают товары, им не принадлежащие, а целью выезда в КНР является получение таких товаров для доставки в Россию», — рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, слова которого приводятся в сообщении.