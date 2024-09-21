В ФТС раскрыли, кто в Приморье мешает оформлению туристов на границе

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Деятельность «помогаек» в пунктах пропуска на границе с КНР в Приморье тормозит таможенное оформление добросовестных туристов, возвращающихся на родину, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
Отмечается, что отдельные группы граждан несколько раз в неделю выезжают в КНР якобы в туристическую поездку, но через несколько часов возвращаются с небольшими партиями различных товаров.
«Эти действия недобросовестных граждан увеличивают время пребывания туристических групп в зонах таможенного контроля. Описать товары, находящиеся в багаже, такие граждане, как правило, не могут. Это косвенно свидетельствует о том, что туристы перемещают товары, им не принадлежащие, а целью выезда в КНР является получение таких товаров для доставки в Россию», — рассказал начальник Уссурийской таможни Алексей Кузьмин, слова которого приводятся в сообщении.
По данным ФТС, значительная доля товаров, доставляемых по такой схеме, не может быть легально ввезена в Россию из-за своего низкого качества и отсутствия документов, подтверждающих безопасность продукции.
«Отсутствие резервных линий контроля не позволяет таможенному органу выводить группы лиц-нарушителей из общего потока, что приводит к временным заторам перед зонами таможенного контроля», — отмечается в сообщении.
Чтобы сократить время прохождения таможенного контроля добросовестными туристами уссурийская таможня временно обеспечила пропуск на дороге, проходящей через пункт пропуска, по этому маршруту уже проследовали несколько туристических автобусов.
«Помогайки» — туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 50 килограммов товаров — в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии.