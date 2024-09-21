Врач назвала продукт, который меняет работу кишечника, убирая жир на животе

«В ней содержится большое количество витаминов (А, С и Е). Витамин А способствует поддержанию здоровья слизистых оболочек желудка и кишечника», — пишет гастроэнтеролог в своем Telegram-канале, объясняя, что тут большую роль играет бета-каротин в тыкве.
Также в ней много антиоксидантов, работающих на снижение воспалительных процессов (что эффективно в борьбе со старением и повреждением клеток), и при этом мало жиров и сахаров.
«Это делает ее отличным продуктом для тех, кто следит за своим весом», — подчеркнула Ольга Помойнецкая.
По ее словам, продукт подходит для людей с гастритом и другими проблемами с пищеварением.
«Так как тыква легко усваивается и переваривается», — добавила врач.
На основе тыквы можно готовить легкие крем-супы (блюдо можно разнообразить белком, например, добавив мелко порезанные креветки или курицу), блинчики, пирог с финиками и грецким орехом. При желании из запеченной тыквы даже можно сделать конфеты, покрыв десерт горьким шоколадом.