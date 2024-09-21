Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 23 по 29 сентября

Для рубля сложились неблагоприятные условия, насчет будущего спроса на нефть появились опасения, индекс Мосбиржи может закрепиться на новых рубежах. Об этом рассказали «Российской газете» финансовые аналитики.
Никита Кулагин, начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка:
"На минувшей неделе курс рубля ослаб к основными валютам на 1−3%. Сейчас сложились не очень благоприятные условия для национальной валюты, когда поступает выручка за невысокий экспорт июля-августа, одновременно идет предоплата за сезонно высокий импорт четвертого квартала.
Кроме этого, в сентябре Банк России продает заметно меньше юаней в рамках бюджетного правила (0,2 млрд руб. в день против 7,3 млрд руб. в день в августе), что тоже негативно влияет на рубль.
Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазонах 89,5−95,5 ₽ за долл., 101−107 ₽ за евро, 12,8−13,4 ₽ за юань.
Ближайшая неделя будет предналоговой, поэтому можно ожидать повышенную активность экспортеров и некоторую поддержку рублю.
Риском для рубля остается снижение мировых цен на сырье, что снизит выручку экспортеров и, соответственно, предложение валюты с некоторым лагом. Также под вниманием остается ситуация с импортом, восстановление которого, при прочих равных, будет ослаблять рубль".
Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:
"Нефтяной рынок постепенно отыгрывает позиции, но все еще находится на низких ценовых уровнях относительно значений текущего года. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке стало поводом для роста нефтяных цен. Итоги заседания ФРС США, на котором размер базовой процентной ставки был понижен сразу на 50 базисных пунктов, оказались позитивными для рынка нефти, в том числе за счет заметно ослабевшего доллара.
В фокусе оставалась оценка перспектив спроса со стороны Китая. Блок данных за август указал, что возможности для достижения роста ВВП в прогнозируемые властями 5% в текущем году сокращаются, риски замедления спроса на энергоносители выходят на первый план. Объемы выпуска на нефтеперерабатывающих предприятиях Китая замедляются пятый месяц подряд, что также сигнализирует о слабости спроса.
Отраслевая статистика из США оказалась позитивной. Так, коммерческие запасы нефти за неделю сократились заметно сильнее рыночных ожиданий, при этом уровень совокупной добычи уменьшился на 100 тыс. баррелей в сутки, до 13,2 млн баррелей в сутки.
Перспектива нефтяного рынка выглядит скорее нейтральной. Рост котировок обусловлен преимущественно кратковременными факторами, тогда как опасения относительно будущего спроса на нефть и риски сокращения дефицита предложения остаются в силе. Наиболее вероятным в ближайшие дни остается диапазон 72−77 долл. за баррель Brent".
Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:
«На уходящей неделе российский рынок вернулся к растущему тренду, индекс Мосбиржи подобрался к 2800 пунктам. Покупатели активизировались на фоне слабеющего рубля и роста нефтяных цен. “Черное золото” одновременно отреагировало на снижение ставок ФРС и новую волну геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Хороший подъем показали в последние дни и металлы, золото обновило исторический рекорд стоимости.
На будущей неделе эйфория от резкого снижения ставок в США может улетучиться, инвесторы получат свежие статмаркеры, в частности предварительные оценки сентябрьских индексов экономической активности PMI в производстве и услугах, индекс доверия потребителей CB, оценку ВВП за второй квартал. Предварительные PMI в начале недели также выйдут и по еврозоне.
Другой общерыночный фокус сохранится на геополитике. В случае развития эскалации ближневосточного конфликта в нефти и золоте может увеличиваться «военная премия». При этом для мировых фондовых рынков повышение милитаристских рисков — сдерживающий фактор.
На внутренней повестке выделим: рубль, который может приостановить свое ослабление на фоне приближения пика налогового периода; сигналы Банка России, который готовит рынок к более продолжительному курсу жесткой денежно-кредитной политики; корпоративные новости. На предстоящей неделе вопрос утверждения дивидендов будут рассматривать ММК, НКХП, INARCTICA, Делимобиль, Займер и др. Henderson во вторник проведет День инвестора. На размер дивидендов полегчают бумаги Ростелекома, Черкизово, Ашинского метзавода.
Таким образом, в следующую торговую пятидневку подъем нашего рынка может замедлиться, но при ценовом оптимизме в сырье выйти и закрепиться выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи вполне возможно".