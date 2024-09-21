Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 23 по 29 сентября

В фокусе оставалась оценка перспектив спроса со стороны Китая. Блок данных за август указал, что возможности для достижения роста ВВП в прогнозируемые властями 5% в текущем году сокращаются, риски замедления спроса на энергоносители выходят на первый план. Объемы выпуска на нефтеперерабатывающих предприятиях Китая замедляются пятый месяц подряд, что также сигнализирует о слабости спроса.