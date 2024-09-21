Уроженец Ольхонского района героически погиб в зоне СВО

Леонид Нохоев, уроженец Ольхонского района, героически погиб «за ленточкой» во время выполнения боевого задания в апреле 2024 года. О его смерти стало известно лишь недавно. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.
Леонид Нохоев родился 6 июня 1976 года в селе Онгурен в многодетной семье. В 1994 года окончил школу, а после отправился в армию.
— Будучи срочником, участвовал в первой чеченской войне, ветеран боевых действий, награжден медалью «За верность долгу и Отечеству», «За службу на Северном Кавказе», имеет юбилейные медали, — рассказывает Андрей Тыхеев.
Затем вернулся домой, работал в разных отраслях, ездил на вахту. В зону СВО мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года. В марте этого года Леонид Нохоев заключил контракт.
Мужчину дома ждали дочка и внучка. Они рассказывают, что он был любящим отцом, дедушкой, надежным человеком, который всегда был готов прийти на помощь.
За достижения в службе бойцу вручили медаль «Участнику специальной военной операции». Также посмертно наградили орденом Мужества.
Церемония прощания с Леонидом Нохоевым состоялась 21 сентября. В селе Еланцы прошел траурный митинг. В селе Онгурен 22 сентября пройдет вынос. Желающие могут прийти к 12:00 по адресу переулок Аргеевский 3.