В приемке омских остановок будут участвовать слепые

«На объектах выполнялся различный объем работ, но везде были установлены павильоны ожидания, проведен ремонт площадок и заездных карманов, заасфальтированы тротуары на подходах к остановкам, установлены поручни и тактильная плитка, чтобы обеспечить безопасное передвижение для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил в своем тлеграм-канале мэр Сергей Шелест.