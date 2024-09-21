В приемке омских остановок будут участвовать слепые

Летом в Омске отремонтировали 17 остановок общественного транспорта. При участии областного бюджета на эти цели было выделено 33 млн рублей.
«На объектах выполнялся различный объем работ, но везде были установлены павильоны ожидания, проведен ремонт площадок и заездных карманов, заасфальтированы тротуары на подходах к остановкам, установлены поручни и тактильная плитка, чтобы обеспечить безопасное передвижение для граждан с ограниченными возможностями здоровья», — сообщил в своем тлеграм-канале мэр Сергей Шелест.
Подрядчику осталось только остеклить некоторые павильоны, эту работу планируется закончить уже на следующей неделе.
Далее готовность остановок должна оценить комиссия. Туда войдут представители подрядчика, «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», департамента городского хозяйства, министерства труда и социального развития и члены организации «Всероссийское общество слепых». Последние оценят, насколько территория остановочных комплексов доступна и безопасна для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Подрядчик должен будет устранить выявленные замечания, а также содержать остановки в надлежащем виде в течение двух лет.