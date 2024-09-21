Зампред правительства Иркутской области встретилась с семьями усольских кадетов

Заместитель правительства Иркутской области Валентина Вобликова сегодня, 20 сентября, встретилась с родителями кадетов Усольского кадетского корпуса. Они обсудили происшествие, которое произошло с детьми вечером 13 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Напомним, нетрезвый педагог пришел с казарму кадетов со страйкбольной гранатой. Десять старшеклассников эвакуировались через запасной выход. Нарушителя вывели за пределы корпуса, однако он успел напугать воспитанников. К счастью, никто не пострадал. С 14 сентября с подростками, воспитателями и родителями проводили беседы психологи, специалисты министерства образования и правоохранители.
— Я и мои коллеги ещё раз приносим извинения кадетам и их родителям. Такие случаи не должны повторяться. Что касается виновника происшествия — безусловно, он должен понести наказание. Уверяю вас, что от ответственности человек не уйдет. Такие люди в образовательных организациях работать не должны, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В дальнейшем планируют проводить воспитательные работы, чтобы избежать повторения истории. Также на собрании поблагодарили все службы, которые помогли решить чрезвычайную ситуации.
На данный момент известно, что на нетрезвого педагога завели уголовное дело. Им заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Правоохранители начали проверку.