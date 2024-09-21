Зампред правительства Иркутской области встретилась с семьями усольских кадетов

— Я и мои коллеги ещё раз приносим извинения кадетам и их родителям. Такие случаи не должны повторяться. Что касается виновника происшествия — безусловно, он должен понести наказание. Уверяю вас, что от ответственности человек не уйдет. Такие люди в образовательных организациях работать не должны, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.