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В Башкирии прогнозируют заморозки до −5°

Снизится температура воздуха и днем.

Сейчас в Олбани: +18° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +16°

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются ночные заморозки, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Башгидромет.

В субботу, 21 сентября, днем по республике ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +13,+18°.

В воскресенье, 22 сентября, ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +5,+10°, днем +11,+16°, на юго-востоке поднимется до +21°.

В воскресенье, 23 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью на востоке региона будет идти небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем будет +9,+14°.