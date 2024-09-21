В Башкирии прогнозируют заморозки до −5°

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются ночные заморозки, местами пройдут небольшие дожди, сообщает Башгидромет.
В субботу, 21 сентября, днем по республике ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +13,+18°.
В воскресенье, 22 сентября, ночью и днем пройдут небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +5,+10°, днем +11,+16°, на юго-востоке поднимется до +21°.
В воскресенье, 23 сентября, существенных осадков не ожидается. Ночью на востоке региона будет идти небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами синоптики прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5°, днем будет +9,+14°.