Ремонтные работы доделают во всех округах Иркутска до наступления холодов

Во всех округах Иркутска специалисты ведут ремонтные работы, благоустраивают дворы. Хотят успеть завершить все до наступления холодов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе областного центра.
На входе в детский сад № 43 на Депутатской по просьбе жителей района засыпали ямы. Это решит проблему лишь на время, в следующем году участок планируют отремонтировать капитально.
В СНТ «Озерное» провели дорожные работы. Далее предстоит привести в порядок улицы Льва Толстого и Мельничную. На улице Декабрьских Событий, Чехова и Карла Маркса продолжают обрезать деревья и выкашивать траву.
В избирательном округе № 31 Оксаны Жучковой начали установку новой детской площадки на улице Добролюбова во дворе дома № 17. На улице Грибоедова 1 скоро установят цветочники и лавочки.
— Очень радует, что на детских площадках установили и подключили новое уличное освещение. Данные работы завершили и в темных местах около многоквартирных домов. Теперь зимой детям будет комфортнее ходить в школу, а летом допоздна можно будет играть во дворах в свое удовольствие, — подчеркнула Оксана Жучкова.
Сейчас специалисты начали снимать дорожное полотно на улице Лермонтова. Там сделают все необходимое, чтобы пешеходные переходы не затапливало во время сильных дождей. Также было принято решение объединить остановки на «Микрохирургии глаза», для этого перенесут одну из троллейбусных опор. Работы начнут только в следующем году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 20 сентября состоялась встреча с родителями усольских кадетов.