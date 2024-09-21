Ремонтные работы доделают во всех округах Иркутска до наступления холодов

Сейчас специалисты начали снимать дорожное полотно на улице Лермонтова. Там сделают все необходимое, чтобы пешеходные переходы не затапливало во время сильных дождей. Также было принято решение объединить остановки на «Микрохирургии глаза», для этого перенесут одну из троллейбусных опор. Работы начнут только в следующем году.