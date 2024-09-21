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Любинскому району Омской области исполнилось 100 лет

Вековой юбилей район отметил вчера.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 20 сентября, Любинский район Омской области отметил свой 100-летний юбилей. Масштабные праздничные мероприятия продолжались до самого вечера.

Со значимым событием жителей поздравили губернатор Виталий Хоценко, команда представителей областного правительства и депутатов, глава района Абай Ракимжанов.

«Любинский район — наш общий дом. Мы живем в прекрасном регионе и стране. С помощью правительства Омской области к юбилею мы воплотили много идей. Спасибо, что нас поддержали. Впереди ещё много проектов. Назад дороги нет, мы должны двигаться к развитию и процветанию, только вперед!», —сказал глава.

К юбилею по президентской программе «Формирование комфортной городской среды» в Любино был благоустроен Парк 100-летия Любинского района, по инициативе жителей обустроены спортивная площадка с велодорожкой и скейт-площадка. В селе Красный Яр открылась новая детская школа искусств.

В связи со 100-летием большая группа жителей муниципалитета была награждена за высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие региона Почетной грамотой правительства Омской области, Благодарственными письмами губернатора и медалями «За заслуги перед Любинским муниципальным районом».