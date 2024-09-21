Любинскому району Омской области исполнилось 100 лет

«Любинский район — наш общий дом. Мы живем в прекрасном регионе и стране. С помощью правительства Омской области к юбилею мы воплотили много идей. Спасибо, что нас поддержали. Впереди ещё много проектов. Назад дороги нет, мы должны двигаться к развитию и процветанию, только вперед!», —сказал глава.