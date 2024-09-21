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Из-за ремонта путей в Челябинске изменили маршруты пяти трамваев

В Челябинске на один день изменили маршруты пяти трамваев, курсирующих через Теплотехнический институт. Корректировки связаны с ремонтом путей, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Источник: Pchela.News

— В субботу, 21 сентября, трамваи № 3, 15, 16, 20 и 22 изменят свои маршруты, — уточнили транспортники.

С 9 часов 21 сентября до 5 часов 22 сентября трамваи будут ходить по таким маршрутам:

№ 3, 16 и 20: Першино — Чичерина; № 15: ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС и ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС; № 22: Чистопольская — Карла Маркса — Автовокзал.

Челябинцев просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании своих поездок..

Напомним, ранее в Челябинске запустили новый автобус № 76. Он соединил микрорайон Чурилово с ЧЭМК, на нём можно добраться до филиалов детской больницы № 1.