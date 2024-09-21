Тысячи уральских школьников не смогли перейти в десятые классы

Родители из Екатеринбурга жаловались, что не могли отдать детей в 10-е классы своих же школ. С этой трудностью столкнулись выпускники — девятиклассники из разных школ. Не каждый из них смог попасть в свою школу из-за наличия профильных классов и среднего балла аттестата. А с тем, чтобы их ребенок перешел в другую школу с универсальным профилем, они не соглашались.