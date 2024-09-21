Тысячи уральских школьников не смогли перейти в десятые классы

Родители из Екатеринбурга жаловались, что не могли отдать детей в 10-е классы своих же школ. С этой трудностью столкнулись выпускники — девятиклассники из разных школ. Не каждый из них смог попасть в свою школу из-за наличия профильных классов и среднего балла аттестата. А с тем, чтобы их ребенок перешел в другую школу с универсальным профилем, они не соглашались.
Руководитель Департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова рассказала изданию 66.RU, что эта проблема произошла из-за плохой информационной работы. Также уточняется, что в 2024 году школы Екатеринбурга выпустили 17,5 тысяч девятиклассников. А в десятые классы перешли только девять тысяч учащихся.
— В этом году плохо провели работу с родителями и детьми. Многие не знали, что после 9-го класса можно учиться в другой школе, — рассказала Инна Гумбатова. — Например, кто-то хочет универсальный профиль, а в школе его нет. Есть социально-гуманитарные, технические и другие классы. Родителей ребят, которые не попали в своей школе в 10-й класс, профили не устраивали.
Сообщается, что в сентябре в каждом районе города в 10-х классах были свободные места в количестве более 200.