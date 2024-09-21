В Омске завершается дорожный сезон

Сегодня, 21 сентября, губернатор Виталий Хоценко провел традиционное субботнее оперативное совещание. Темой стали проведенные в регионе дорожные работы — дорожный сезон подходит к концу.
«Проделали в этом году масштабную работу, на некоторых участках ремонт уже завершился, на остальных продолжается. На оперативном совещании с региональным правительством, министрами, главами муниципалитетов и руководителями ведомств поставил задачу своему заместителю Динару Хуснутдиновичу Курманову и министерству транспорта и дорожного хозяйства Омской области темпы не снижать.».
Губернатор отметил, что важно завершить все работы в установленные сроки и особое внимание уделить качеству.