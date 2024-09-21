В Омске завершается дорожный сезон

«Проделали в этом году масштабную работу, на некоторых участках ремонт уже завершился, на остальных продолжается. На оперативном совещании с региональным правительством, министрами, главами муниципалитетов и руководителями ведомств поставил задачу своему заместителю Динару Хуснутдиновичу Курманову и министерству транспорта и дорожного хозяйства Омской области темпы не снижать.».