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В Омске завершается дорожный сезон

Дорожникам поставлена задача завершить все работы в установленные сроки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 сентября, губернатор Виталий Хоценко провел традиционное субботнее оперативное совещание. Темой стали проведенные в регионе дорожные работы — дорожный сезон подходит к концу.

«Проделали в этом году масштабную работу, на некоторых участках ремонт уже завершился, на остальных продолжается. На оперативном совещании с региональным правительством, министрами, главами муниципалитетов и руководителями ведомств поставил задачу своему заместителю Динару Хуснутдиновичу Курманову и министерству транспорта и дорожного хозяйства Омской области темпы не снижать.».

Губернатор отметил, что важно завершить все работы в установленные сроки и особое внимание уделить качеству.