Семь южноуральских муниципалитетов начнут отопительный сезон с 23 сентября

С понедельника, 23 сентября, в Челябинской области центральное отопление включат в Верхнем Уфалее и Трехгорном, а также Ашинском, Каслинском и Нязепетровском районах. Соответствующие уведомления от муниципалитетов поступили в областной Минстрой, сообщили корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе ведомства. Кроме того, о запуске котельных с начала следующей неделе заявили в мэриях Златоуста и Озерска.