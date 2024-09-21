Семь южноуральских муниципалитетов начнут отопительный сезон с 23 сентября

С понедельника, 23 сентября, в Челябинской области центральное отопление включат в Верхнем Уфалее и Трехгорном, а также Ашинском, Каслинском и Нязепетровском районах. Соответствующие уведомления от муниципалитетов поступили в областной Минстрой, сообщили корреспонденту chel.aif.ru в пресс-службе ведомства. Кроме того, о запуске котельных с начала следующей неделе заявили в мэриях Златоуста и Озерска.
Напомним, что о начале отопительного сезона в Златоусте наше издание писало накануне. В тот же день аналогичный анонс сделал глава ЗАТО Озерск Сергей Гергенрейдер. По его словам, сначала тепло поступит в социальные учреждения, подключение жилых домов начнется с 25 сентября.
«Процесс запуска системы отопления требует определенного времени, так как в нем участвуют несколько организаций: АО “РИР”, ММПКХ, ФГУП ПО “Маяк” и управляющие компании», — отметил Гергенрейдер.
По данным Минстроя, на текущий момент котельные запущены в Магнитогорске, Усть-Катаве, Челябинске, а также в Кусинском, Троицком и Саткинском районах.