Почему ясновидящих-регрессологов трудно поймать на вранье о прошлых жизнях

После этого я «вышел» из комнаты и оказался перед какой-то женщиной. Я не смог сказать про нее ничего конкретного и вновь надеялся на фантазию Анжелы, но ее было не переиграть. Она предложила новое заклинание, которое я должен был повторять за ней: «Дорогая моя женщина. Я не знаю, что именно нас с тобой связывает, но я хочу закрыть все то, что во мне подымается в неожиданный для меня момент. Я хочу убрать все те спусковые крючки, которые запускают эти механизмы моего поведения. Я благодарю тебя за весь тот опыт, которым ты притянула меня по всем воплощениям. Все, что нас связывает, я умножаю, рассоздаю и уничтожаю». Последняя часть повторялась несколько раз на разные лады.