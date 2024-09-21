В Волгограде 90% МКД готово к новому отопительному сезону

Отметим, в Волгоградской области на системной основе модернизируют коммунальную инфраструктуру. Эта работа ведется в соответствии с задачами, поставленными перед профильными комитетами и службами губернатором Андреем Бочаровым. Например, в настоящее время в областном центре продолжается строительство новой современной котельной, которая будет обеспечивать теплом большую часть Центрального района. На острове Голодном возводят комплекс биоочистки, способный принимать стоки из 6 городских районов.