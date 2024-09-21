Олбани
+14°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде 90% МКД готово к новому отопительному сезону

В областном центре коммунальные службы подготовили около 4,5 тыс. многоквартирных домов к новому осенне-зимнему периоду 2024−2025 годов.

Как сообщили в мэрии, специалисты компаний, обслуживающих жилой фонд, провели промывку и опрессовку систем отопления в 90% всех МКД города.

Отметим, в Волгоградской области на системной основе модернизируют коммунальную инфраструктуру. Эта работа ведется в соответствии с задачами, поставленными перед профильными комитетами и службами губернатором Андреем Бочаровым. Например, в настоящее время в областном центре продолжается строительство новой современной котельной, которая будет обеспечивать теплом большую часть Центрального района. На острове Голодном возводят комплекс биоочистки, способный принимать стоки из 6 городских районов.

ЖКХ