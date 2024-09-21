Минусовая температура ударит по Хабаровскому краю 22 сентября

В Хабаровском крае 22 сентября опасных метеоявлений не прогнозируют. По всей территории региона осадков ждать тоже не стоит. Подробнее о погоде на воскресенье — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице ночью четыре-шесть градусов тепла, днем — от 13 до 17 градусов. западный ветер усилится от пяти до 14 метров в секунду.
В южных районах холоднее: от минус двух до плюс трех ночью. Днем 14−19 градусов. ветер юго-западный от четырех до девяти метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края от минус семи до плюс двух ночью и 12−19 градусов днем. Ветер южный и юго-западный от двух до девяти метров в секунду.
На севере ночью от минус семи до плюс трех. Днем от семи до 18 градусов. Ветер западных направлений усилится от двух до 14 метров в секунду.