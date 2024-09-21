Корейский фестиваль Чусок и Кимчи пройдет в Иркутске 21 сентября

В областном центре 21 сентября в 14:00 пройдет корейский фестиваль Чусок и Кимчи. Состоится мероприятие на улице Ангарская 28, поучаствовать может любой желающий. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Фестиваль Чусок и Кимчи погрузит жителей и гостей города в корейскую культуру, откроет для них новые аспекты богатых и разнообразных обычаев страны, — рассказали в администрации города.
Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению традиционных блюд. Организаторы проведут игры, викторины и конкурсы для людей всех возрастов. Также состоится концертная программа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 21 сентября произошла авария с участием троллейбуса. Женщина-водитель выбрала неверную скорость движения и врезалась в автомобиль «Мазда». К счастью, никто не пострадал.