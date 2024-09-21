Из Челябинской области выслали более 1400 иностранцев

В Челябинской области число мигрантов, высланных за нарушение законодательства, превысило 1400 человек. Сотрудники полиции, совместно с УФСБ и Росгвардией, проводят регулярные рейды по местам, где чаще всего находятся иностранные граждане — на рынках, стройках и в хостелах.