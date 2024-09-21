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Из Челябинской области выслали более 1400 иностранцев

126 мигрантов в Челябинской области ожидают решения о депортации.

Источник: пресс-служба полиции Челябинской области

В Челябинской области число мигрантов, высланных за нарушение законодательства, превысило 1400 человек. Сотрудники полиции, совместно с УФСБ и Росгвардией, проводят регулярные рейды по местам, где чаще всего находятся иностранные граждане — на рынках, стройках и в хостелах.

— В этом году возбуждено на треть больше уголовных дел, связанных с нарушениями миграционного законодательства, а количество вынесенных решений о выдворении увеличилось почти на четверть, — сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

На данный момент еще 126 мигрантов ожидают решения о депортации. Параллельно военкоматы вручают повестки лицам, получившим российское гражданство и подлежащим постановке на воинский учет.