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У Крымского моста растет очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Утром в субботу у Крымского моста начала расти очередь перед досмотровым пунктом со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 9:00 в очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.