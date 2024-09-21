У Крымского моста растет очередь

«К 9:00 в очереди со стороны Керчи находится 35 транспортных средств», — сказано в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным — со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Крымский мост — стратегический объект. Досмотр на нем — обязательная процедура, поскольку на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также автомобилисты могут воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.