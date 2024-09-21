28-летний омич убил жену и попытался скрыться

Вчера в Омске, у дома, расположенного по улице Кирова, был обнаружен труп 26-летней девушки со множественными ножевыми ранениями. Расследованием занялись в СУ СКР по Омской области.
Предполагаемого убийцу быстро вычислили. Следователи заподозрили, что к преступлению причастен бывший муж потерпевшей.
Он зарезал жену и на своей машине уехал с места преступления. Автомобиль объявили в розыск.
Авто заметили сотрудники ГИБДД. Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан. В его машине нашли окровавленный нож, сам мужчина был пьян.
«По версии следствия, подозреваемый хотел помириться с бывшей женой. Встретил ее у подъезда дома, но во время ссоры нанес ей несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых девушка скончалась на месте», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.