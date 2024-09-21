28-летний омич убил жену и попытался скрыться

«По версии следствия, подозреваемый хотел помириться с бывшей женой. Встретил ее у подъезда дома, но во время ссоры нанес ей несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых девушка скончалась на месте», — сообщили в СУ СКР по Омской области.