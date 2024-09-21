Милу выбросили на улицу, но она снова обрела любящую семью: собака из Бурятии переехала в Швейцарию

Дворняга весело плещется в речке, поглядывая на хозяев. Те, снимая собаку на видео, радостно кричат что-то на иностранном языке. По возгласам «Вау, вау!» понятно, что игра питомца привела их в восторг.
Следующий кадр — та же собака, но уже в квартире. Деловито ходит по комнатам, осматривается по сторонам. А затем — лежит на уютном диванчике, безмятежно отдыхая после прогулки и водных процедур.
Ролики сняты в Швейцарии. А собака по кличке Мила — из столицы Бурятии, Улан-Удэ. Животное проделало огромный путь, чтобы оказаться в новой любящей семье. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Могла на всю жизнь остаться в вольере.
Милу нашли на одной из улиц в Улан-Удэ.
— Скорее всего, ее выбросили. А мы подобрали, кормили, поили, ухаживали, — рассказывает КП-Иркутск Стелла Овсоян, волонтер приюта «Ананда’в Бурятии. — Как давно Мила живет у нас, уже и не вспомним: таких питомцев в вольерах — около двух тысяч!
Казалось бы, дворняге суждено навсегда остаться в приюте. Но случилось чудо. В декабре 2023 года в питомник позвонила женщина. Представилась Ольгой, рассказала, что сама из Красноярска, но много лет назад переехала в Швейцарию. В свободное время занимается тем, что пристраивает бездомных животных из России в семьи за рубежом. Почему вышла именно на Бурятию? Год назад там как раз вводили закон об эвтаназии беспризорных собак (затем его заморозили). Решила помочь и с тех пор поддерживает связь с приютом.
— В Европе завести питомца не так-то просто. Там нет бездомных кошек и собак. А заводчики могут продавать лишь по 20 котят или щенят в год. Поэтому неудивительно, что за границу собаки переезжают все чаще. Например, мы отправляем одно животное раз в два месяца, — рассказывает Стелла.
Благодаря Ольге несколько собак уже перебрались к новым хозяевам в Европу. Так, ранее КП-Иркутск рассказывала историю пса по кличке Баки из этого же приюта: хвостатый обрел любящую семью во Франции.
Неделю провела в дороге.
Фото животных показали семье из Швейцарии (когда-то они, кстати, жили в России), те сразу показали на снимки Милы: «Это наша собака!». В августе четвероногую начали собирать в долгую дорогу. Сначала — осмотр у ветеринара, УЗИ, анализы, уколы.
— Затем я взяла собаку на пару дней на передержку, чтобы посмотреть, как она ведет себя в квартире, как сходится с другими питомцами. У меня есть кошка Маша, она так испугалась гостью, что встала на дыбы и злобно зашипела! Мила огрызаться не стала, забилась под диван и умоляющим взглядом просила о помощи, — со смехом вспоминает волонтер.
Наконец, дворняга была полностью готова к поездке.
— Мы закупили еду, пеленки, шлейки, поводки. Вместе с походом к ветеринару, обошлось все это примерно в 15 тысяч рублей. Деньги отправляли неравнодушные люди, мы открывали сбор в соцсетях.
Из Улан-Удэ в Москву Мила ехала четыре дня на поезде. За ней присматривали проводники, кормили и выгуливали на станциях. А в пути она сидела в купе у проводников, под присмотром.
В столице проводники передали собаку в руки другого волонтера, Екатерины. Сутки питомица отдохнула на передержке, а затем — в новое большое путешествие! Вместе с волонтерами она отправилась на машине в Швейцарию. Путь занял около трех дней, затраты на проезд (около 45 тысяч рублей) возместили будущие владельцы. И вот в начале сентября питомец наконец оказался в новой семье.
Из Швейцарии отправляют в приют Улан-Удэ видеоприветы, показывая, как Мила гуляет, резвится или отдыхает дома. При этом преданно смотрит на хозяев. Видно, что относятся к ней очень хорошо.
-У Милы идеальный характер: умная, понимающая и ласковая. Ну, а мы планируем таким образом пристроить еще многих собак, — сказали в приюте.