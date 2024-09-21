Милу выбросили на улицу, но она снова обрела любящую семью: собака из Бурятии переехала в Швейцарию

Казалось бы, дворняге суждено навсегда остаться в приюте. Но случилось чудо. В декабре 2023 года в питомник позвонила женщина. Представилась Ольгой, рассказала, что сама из Красноярска, но много лет назад переехала в Швейцарию. В свободное время занимается тем, что пристраивает бездомных животных из России в семьи за рубежом. Почему вышла именно на Бурятию? Год назад там как раз вводили закон об эвтаназии беспризорных собак (затем его заморозили). Решила помочь и с тех пор поддерживает связь с приютом.