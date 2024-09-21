Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября

«Исходим из реальной ситуации с погодой: в конце сентября средняя температура днём не опустится ниже 18−20 градусов, в какие-то дни будет даже теплее. Пару дней прогнозируется небольшое понижение температуры. В такой ситуации со включенным отоплением дома будет некомфортно», -написал глава города.