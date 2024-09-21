Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября

«Исходим из реальной ситуации с погодой: в конце сентября средняя температура днём не опустится ниже 18−20 градусов, в какие-то дни будет даже теплее. Пару дней прогнозируется небольшое понижение температуры. В такой ситуации со включенным отоплением дома будет некомфортно», -написал глава города.
По словам Юрия Шалабаева, городской Аналитический центр пришёл к выводу, что самый оптимальный срок подачи тепла — это начало октября. По нормативам, подача тепла в Нижнем Новгороде должна была начаться примерно с 8 октября. Однако, синоптики прогнозируют ежедневные осадки. Поэтому было принято решение не дожидаясь нормативов включить тепло раньше.
Ранее сообщалось, что муниципальные учреждения соцсферы готовы к отопительному сезону на 99%.
Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде к отопительному сезону готовы около 97% многоквартирных домов.