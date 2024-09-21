На «кольце ада» в Новосибирске вернули прежнюю схему движения

В пятницу, 20 августа, в Новосибирске открыли прямой проезд для авто через площадь Труда в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика четвертого моста через Обь ГК «ВИС».
К прежней схеме проезда вернулись после завершения строительства съезда № 4 на площади Энергетиков. Здесь уложили «дорожную одежду» на площади 1200 «квадратов», нанесли временную разметку и установили дорожные знаки, а «Новосибирская энергосетевая компания» переделала контактную сеть троллейбусов, которые курсируют по новому съезду.
«Четвертый съезд является одним из 25 запланированных в рамках масштабного транспортного проекта. В настоящее время на стройке заняты около 280 человек. Основной фронт работы сосредоточен на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что левобережная транспортная развязка готова на 80%, правобережная — на 89%, эстакада основного хода и мостовой переход — 92% и 96% соответственно.
Напомним, временную схему движения через площадь Труда ввели 14 августа 2023 года. Она настолько усложнила жизнь новосибирским водителям, что ее прозвали «кольцом ада».