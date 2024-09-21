На «кольце ада» в Новосибирске вернули прежнюю схему движения

«Четвертый съезд является одним из 25 запланированных в рамках масштабного транспортного проекта. В настоящее время на стройке заняты около 280 человек. Основной фронт работы сосредоточен на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода», — говорится в сообщении.