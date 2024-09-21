Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СвЖД сообщила о массовых задержках поездов 21 сентября

Свердловская железная дорога (СвЖД) предупредила пассажиров о возможных задержках поездов в субботу, 21 сентября, собщили в пресс-службе СвЖД.

Источник: Коммерсантъ

«21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов. СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает все возможное для скорейшего ввода поездов в график», — отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте РЖД, поезда задерживаются в среднем на 25−40 минут. Так, поезд «Санкт-Петербург — Челябинск» опаздал на 50 мин., «Кисловодск — Екатеринбург» — на 1 ч 4 мин., «Ревда — Аэропорт Кольцово» — на 40 мин, «Сургут — Москва» — на 9 мин.

В «РЖД» задержку транспорта объяснили ремонтными работами на ж/д путях и сбоем в графике движения грузовых поездов.