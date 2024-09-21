СвЖД сообщила о массовых задержках поездов 21 сентября

Согласно расписанию на онлайн-табло на сайте РЖД, поезда задерживаются в среднем на 25−40 минут. Так, поезд «Санкт-Петербург — Челябинск» опаздал на 50 мин., «Кисловодск — Екатеринбург» — на 1 ч 4 мин., «Ревда — Аэропорт Кольцово» — на 40 мин, «Сургут — Москва» — на 9 мин.