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В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавшую 16-летнюю школьницу

В Ростове спустя сутки нашли пропавшую школьницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону нашли пропавшую школьницу. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Известно, что девочек-подросток вышла из дома 19 сентября. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывали все районы города. Только вечером 20 сентября девочку нашли живой.

Где все это время находилась пропавшая неизвестно. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.