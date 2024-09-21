В Ростове-на-Дону нашли без вести пропавшую 16-летнюю школьницу

Известно, что девочек-подросток вышла из дома 19 сентября. С того дня ее больше никто не видел. Родные забили тревогу и пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывали все районы города. Только вечером 20 сентября девочку нашли живой.