Скончался первый председатель заксобрания Прикамья

Господин Сапиро был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. «Для многих выпускников пермских вузов он стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере», — отметил губернатор.
Евгений Сапиро родился в Мариуполе в 1934 году. В 1941 году был эвакуирован на Урал. После учебы работал на чусовском металлургическом заводе. Кроме дальнейшей федеральной и региональной политической карьеры преподавал в пермских университетах.