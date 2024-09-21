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Скончался первый председатель заксобрания Прикамья

Сегодня ночью из жизни ушел первый председатель заксобрания Прикамья Евгений Сапиро. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Ему было 90 лет.

Источник: Коммерсантъ

Господин Сапиро был первым председателем Законодательного собрания Пермской области, представлял Пермскую область в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья — возглавлял министерство региональной и национальной политики РФ. «Для многих выпускников пермских вузов он стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере», — отметил губернатор.

Евгений Сапиро родился в Мариуполе в 1934 году. В 1941 году был эвакуирован на Урал. После учебы работал на чусовском металлургическом заводе. Кроме дальнейшей федеральной и региональной политической карьеры преподавал в пермских университетах.