«Первый выстрел в небо — за деда!»: Сотрудник скорой помощи погиб, спасая 15 раненых солдат

Артур Чибичян из Чалтыря Мясниковского района Ростовской области пал на поле боя в зоне специальной военной операции. 40-летний отец двоих детей при наступлении на Бахмут вместе с сослуживцами попал под обстрел из «градов». Несмотря на то, что враг бил с высоты, наши солдаты смогли погрузить раненых в машину, вот только вывозить «трехсотых» было некому — водителя убили.
Тогда Артур бросился к автомобилю. Сослуживцы пытались его остановить. Парни знали, что Артур будет для врага как на ладони. Но дончанин все бежал и бежал к машине, в которой стонали от боли 15 раненых товарищей. Добравшись до «УАЗа», он сел за руль и нажал на газ. Тут ВСУ «накрыли» машину прицельными выстрелами из «градов». Шансов выжить в этой мясорубке у Артура не было.
Старшая сестра погибшего Оксана Иванюк рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» о брате-герое.
«У НАС ВСЕГДА БЫЛА ОСОБАЯ СВЯЗЬ».
— Он — был чудесным человеком. В селе нет ни одного двора, в котором бы не вспоминали о нем добрым словом.
Артур с юных лет мечтал помогать людям. После учебы долго стоял на перепутье — не мог определиться с местом работы. Выбор стоял между полицией и скорой помощью. В итоге, пошел в медицину. Мужчина 15 лет проработал на скорой помощи водителем.
Когда началась специальная военная операция, решил отправиться за ленточку. С этими мыслями пришел к старшей сестре. С ней у Артура всегда была особая связь.
— Мы с братом — одной закалки. Тогда, в 2022-ом, я и сама собиралась на спецоперацию. Подготовила пакет документов и отправила в минобороны на рассмотрение, но мне отказали, — рассказывает Оксана Иванюк — директор детского садика в Недвиговке.
Именно своей смелой сестре мужчина самой первой сообщил о том, что будет защищать Родину.
— Я выложусь на сто процентов, но враги не придут на нашу землю, не тронут наших детей, — говорил тогда Артур.
Сестра обняла его и ответила: «Бей их! С Богом…».
ДВАЖДЫ ПРИХОДИЛИ ПОХОРОНКИ.
Уже через пару дней мужчина проходил обучение в полевом лагере. Он так метко стрелял из пулемета, что командование постоянно ставило водителя скорой помощи в пример другим бойцам.
— Вот вам образец! — говорило начальство.
Так за мужчиной и закрепился позывной Образец.
После подготовки Артур попал в штурмовой отряд. Бойцы освободили много городов на пути к победе: Попасное, Стахановка, Счастье…
— Наш дедушка — участник Великой Отечественной войны. Когда был на фронте, на него дважды приходили похоронки, но он вернулся домой без ноги в 1943-м. Артур им очень гордился. Перед каждым боем всегда делал первый выстрел в небо и кричал: «За деда!». Сегодня у его сослуживцев уже стало традицией с этого начинать каждую битву.
В зоне боевых действий Образец не только обеспечивал огневую поддержку сослуживцам. Пригодился ему и опыт работы в «скорой».
Во время особенно ожесточенных боев он ползком подбирался к ребятам, ставшим мишенями ВСУ, щупал пульс и, если он был, относил солдат в блиндаж. Во время эвакуации «трехсотых» Артур был ранен в спину. Осколок прошел по касательной.
После выписки из госпиталя командование назначило его ответственным за подвоз боекомплектов. Артур же рвался к своим — к штурмовикам. Написал заявление и уже вскоре был на подступах к Бахмуту, под которым геройски и погиб.
«ЧУВСТВОВАЛА, ЧТО ПРОИЗОШЛА БЕДА».
Артура не стало 12 сентября. В этот день старшая сестра была на работе. Все шло своим чередом и вдруг ее накрыла такая тревога … Оксана помчалась домой.
— Зачем-то взяла фотоальбом и стала листать страницы, искала снимок Артура. Я чувствовала, что произошла беда. А через несколько дней нам официально сообщили о его гибели.
Старший сын бойца, 21-летний Федор, после этого тоже рвался на спецоперацию, чтобы отомстить за отца. Юношу остановило только одно. Он понял, что мать точно не перенесет, если вдруг и с ним случится беда. Да и младшему брату, девятилетнему Максиму, Федор был нужен рядом.
— Сегодня Федор точно знает, как будет строить свою жизнь. Так, чтобы с высоко поднятой головой говорить, чей он сын, — говорит Оксана.
А младший ребенок героя каждый день, когда идет в школу, с любовью и гордостью смотрит на огромный баннер. С него на мальчишку глядят отец и прадед — тот самый, в честь которого сегодня штурмовой отряд каждый свой бой начинают с выстрела в небо.