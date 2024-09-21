«Первый выстрел в небо — за деда!»: Сотрудник скорой помощи погиб, спасая 15 раненых солдат

Тогда Артур бросился к автомобилю. Сослуживцы пытались его остановить. Парни знали, что Артур будет для врага как на ладони. Но дончанин все бежал и бежал к машине, в которой стонали от боли 15 раненых товарищей. Добравшись до «УАЗа», он сел за руль и нажал на газ. Тут ВСУ «накрыли» машину прицельными выстрелами из «градов». Шансов выжить в этой мясорубке у Артура не было.