Что такое мюзикл: все о жанре и его знаковых представителях

В современном мире наблюдается тенденция к смешению разных стилей. Рок скрещивается с поп-музыкой, метал — с оперой, а джаз — с R&B. Порой в одной композиции встречается все разом. Однако еще задолго до этого «жанрового винегрета» возник мюзикл, который… Что бы вы думали? Вобрал в себя кучу музыкальных традиций и направлений. От древнегреческого театра до оперетты времен эпохи Возрождения и «американской мечты» — история мюзикла многогранна и заслуживает отдельного внимания. В нашем новом материале вы узнаете все о жанре и даже немножко больше. А чтобы знакомство было еще более приятным, советуем включить плейлист с лучшими номерами Голливуда и Бродвея.