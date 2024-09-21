Лауреаты премии «Поступок» передадут полученные средства на нужды СВО

Премия «Поступок» вручается людям, которые помогают усилению русской культуры в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Актер Сергей Пускепалис, чьим именем она названа, сделал многое в этой области. Два года назад артист погиб, когда перегонял бронированную машину для военных, участвующих в специальной операции.
«Человек, с которым мы попрощались внезапно, пережить не могу до сих пор, оставил огромный след, который делал из нас людей», — поделился телеведущий Леонид Якубович.
В этом году премию получили актеры Александр Михайлов и Евгений Князев, поэт Илья Резник, певица Татьяна Сидякина, волонтер Дарья Ланько и коллектив донецкого кукольного театра. Вклад у них разный: одни проводили концерты для российских военных на передовой, другие устраивали творческие встречи с детьми Донбасса, третьи привозили гуманитарную помощь.
«Все те люди, которые совершают эти поступки, они просто живут этим, они никоим образом не думают о том, что должен совершить поступок, это их жизнь», — отметил народный артист России Евгений Князев.
Лауреаты были награждены статуэтками в виде журавлей и денежной премией, которую они направят на нужды спецоперации. Так полученными средствами распорядились и награжденные в прошлом году. Например, актриса Яна Поплавская рассказала, что получила 500 тыс. рублей, которые сразу же ушли на закупку техники для военных. Артистка добавила, что очень хотела бы, чтобы люди, которые возглавят культурный фронт, были похожи на Пускепалиса.
Ранее, 5 марта, лауреатом Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) в номинации «Музыкальный клип», стал исполнитель Дима ОМ, который снял клип «Дима Дома» о Донбассе. Музыкант рассказал, что он сам родом из этого региона, и подчеркнул, что сейчас Донбасс находится в надежных руках.