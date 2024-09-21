Лауреаты премии «Поступок» передадут полученные средства на нужды СВО

Лауреаты были награждены статуэтками в виде журавлей и денежной премией, которую они направят на нужды спецоперации. Так полученными средствами распорядились и награжденные в прошлом году. Например, актриса Яна Поплавская рассказала, что получила 500 тыс. рублей, которые сразу же ушли на закупку техники для военных. Артистка добавила, что очень хотела бы, чтобы люди, которые возглавят культурный фронт, были похожи на Пускепалиса.