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Игорь Кобзев рассказал о ситуации с теплоснабжением в Байкальске

Жителей беспокоят затопленные подвалы в домах и частое отключение воды.
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграмм-канале прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в Байкальске. По его поручению в город выехал министр ЖКХ и энергетики Анатолий Никитин.

Министр встретился с теми жителями города, кто жаловался на отсутствие отопления в домах. Сейчас тепло подключили, однако нашлись другие проблемы. Оказалось, что подвалы периодически топит из-за засора канализации, есть перебои с горячей водой. В это время управляющие компании не могут отправить на место аварии специалистов, так как рабочих рук сильно не хватает. Сейчас планируют перейти на услуги другой компании.

— То, что произошло в Байкальске, — результат несвоевременного проведения гидравлических испытаний и обследования технического состояния сетей водоотвода и водоснабжения. На сегодняшний день необходимо провести обследование сетей и определить места порывов. Все работы должны вестись ежедневно, — рассказывает Игорь Кобзев.

Администрация района ускорить ремонтные работы, а также наладит обратную связь с жителями. Ситуация в городе находится на контроле у правительства Иркутской области.

Напомним, что в Байкальске вводили режим ЧС из-за того, что в домах не могли включить горячую воду и отопление.