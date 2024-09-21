Игорь Кобзев рассказал о ситуации с теплоснабжением в Байкальске

Министр встретился с теми жителями города, кто жаловался на отсутствие отопления в домах. Сейчас тепло подключили, однако нашлись другие проблемы. Оказалось, что подвалы периодически топит из-за засора канализации, есть перебои с горячей водой. В это время управляющие компании не могут отправить на место аварии специалистов, так как рабочих рук сильно не хватает. Сейчас планируют перейти на услуги другой компании.